Fenerbahçe, eski stoperini Bayern'den istedi! Kim Min-Jae dönüyor

Savunmaya duvar örmek için kolları sıvayan sarı lacivertliler Milan Skriniar’ı elde tutmaya çalışırken, Kim Min-Jae için de Alman deviyle pazarlık masasına oturdu.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Transfere hızlı girmek isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih’in yeni sezon planlamasında düşünmediği Kim Min-Jae için harekete geçti. Sarı lacivertliler, Suud ekibi Al Nassr’ın da ciddi bir şekilde ilgilendiği Güney Koreli savunmacıya bir kez daha forma giydirebilmek için Alman devinin kapısını çaldı.

Arap yarımadasına gitmek istemeyen Kim’in Avrupa’da kalma arzusu ve Fenerbahçe’yi tanıması sarı lacivertlilerin elini güçlendirse de 40 milyon avroluk piyasa değeri bu transferin önündeki en büyük engel. Kim’le temasa geçen Fenerbahçe, oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve transfer için şartları zorluyor.

KİMSE UNUTMADI

Fenerbahçe’nin 3 milyon avroya transfer ettiği Kim Min-Jae sarı lacivertlilerle 40 maça çıktı, ancak 40 yıllık Fenerbahçeli gibi hafızalarda yer etti. Performansıyla gönüllere taht kuran Güney Koreli, Napoli’ye giderken kazandırdığı 19 milyon avroyla da kulübün kasasına tarihî bir gelir bırakmıştı.

SKRİNİAR SAVAŞI

Bu arada Milan Skriniar için de girişimler tam gaz devam ediyor. Jose Mourinho’nun kalmasını istediği Slovak stoper için PSG ile bonservis pazarlığı yapan sarı lacivertliler, Fransız ekibine 8 milyon avroluk bir teklif sunarken, Skriniar’a da senelik 7 milyon avrodan üç yıllık sözleşme önerdi.

Adı Milan ve Galatasaray’la da anılan Milan Skriniar’ın tercihi Fenerbahçe’de devam etmekten yana. Sarı lacivertliler, PSG ile anlaşırsa, Skriniar’ın kendisine yapılan teklifi kabul etmesi bekleniyor. Fransız ve Slovak kaynaklar da oyuncuya en iyi şartları Fenerbahçe’nin sunduğunu belirtiyor.