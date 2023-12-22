SON DAKİKA | Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kim? Derbi mücadelesi hakemi kim oldu?

22 Aralık 2023 14:57 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 15:55

Fenerbahçe-İle Galatasaray arasında bu hafta sonu oynanacak olan derbi mücadelesinin detayları merak konusu oldu. Son haftalarda büyük tepkilere neden olan hakem performansının ardından en çok merak edilen konu derbiyi hangi hakem yöneteceği oldu. Peki, Derbiyi hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kim? Derbi mücadelesi hakemi kim oldu?

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Süper Lig'n 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbi mücadelesinin hakemi Arda Kardeşler oldu. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

KARİYERİNDE İLK!

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.

DERBİ HAKEMİNİ ÖMER FARUK ÜNAL DOĞRU BİLDİ!

Derbi mücadelesi öncesi maçı yönetmeye en yakın ismi Türkiye Gazetesi YouTube kanalında değerlendiren duayen Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal'ın maçın hakemliğini Arda Kardeşler ya da Abdulkadir Bitigen iklisinden birisinin yapacağını açıkladı.