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Fenerbahçe, golcü transferini bitirmek için atağa kalktı! İlk hedef Jonathan

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, golcü transferini bitirmek için atağa kalktı! İlk hedef Jonathan
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dzeko’nun ayrıldığı F.Bahçe’de En-Nesyri eşikte beklerken sarı lacivertliler piyasayı altüst ediyor. Mitrovic, Vlahovic, Guessand ve Duran’ın olduğu listenin başında Jonathan David var…

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Transferde önceliği golcüye veren Fenerbahçe, Edin Dzeko’nun boşluğunu bir an önce doldurabilmek için tozu dumana katmış durumda. Sırp yıldızlar Aleksandar Mitrovic ile Dusan Vlahovic için yoğun mesai yapan sarı lacivertliler, Nice’ten Evann Guessand ve Al Nassr’dan Jhon Duran’la da temasta.

Fenerbahçe, golcü transferini bitirmek için atağa kalktı! İlk hedef Jonathan - 1. Resim

Ancak liste başındaki isim; Lille ile olan sözleşmesi sona eren Kanadalı Jonathan David. Diğer isimler için kulüplerle de anlaşmak zorunda olan Fenerbahçe, önceliği, masaya tek başına oturma avantajına sahip David’e vermiş durumda. 25 yaşındaki Kanadalının talebi senelik 10 milyon avrodan üç yıllık sözleşme ve 15 milyon avro da imza parası.

Fenerbahçe, golcü transferini bitirmek için atağa kalktı! İlk hedef Jonathan - 2. Resim

EN-NESYRİ'YE ENDEKSLİ

Jonathan’ın David’in istekleri fazla görünse bile, oyuncunun 45 milyon avroluk piyasa değeri ve henüz 25 yaşında olması bu talepleri anlaşılabilir kılıyor. Fenerbahçe, adı Galatasaray’la da anılan David’le pazarlıkları sürdürse de bu transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan En-Nesyri ayrılığı gerçekleşirse, Faslı yıldızın yeri için de Guessand ile Mitrovic öncelikli. Sarı lacivertliler, En-Nesyri’yi 40 milyon avro bandında satarsa, bu iki isimden birini almakta kararlı. Vlahovic ile Jhon Duran da listede ama bu isimlerin yüksek maliyetleri transferi zora sokuyor. Buna rağmen Fenerbahçe sınırları zorlayarak tüm ihtimalleri değerlendiriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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