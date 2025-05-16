Fenerbahçe, itiraz etmişti! Kadınlar Futbol Süper Ligi Şampiyonu ABB FOMGET oldu oldu
TFF Etik Kurulu, 2024-2025 Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonu olarak ABB FOMGET'i tescilledi. Ankara ekibi, bu büyük başarıyı resmi açıklamayla duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Fenerbahçe'nin lig sürecinde yapmış olduğu itirazlar üzerine 2024-2025 Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde yaptığı araştırmaların ardından kararını açıkladı. Alınan karara göre, ABB FOMGET, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve bu sonuç resmen tescillendi.
ABB FOMGET, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"ABB FOMGET’in 2024-2025 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğu bugün itibarıyla resmen tescillenmiştir. Sezon boyunca sahada gösterdiğimiz emeğin, alın terinin ve inancın karşılığını bir kez daha almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Şampiyonluğumuz sudan berrak, sütten aktır. Başkentimize gelen ikinci şampiyonluk kupası hepimize hayırlı olsun. Bu büyük başarının mimarları olan tüm sporcularımıza, teknik ve idari ekibimize, yönetimimize, kulüp çalışanlarımıza ve her daim yanımızda olan değerli taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz."