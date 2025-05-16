Fenerbahçe, itiraz etmişti! Kadınlar Futbol Süper Ligi Şampiyonu ABB FOMGET oldu oldu

TFF Etik Kurulu, 2024-2025 Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonu olarak ABB FOMGET'i tescilledi. Ankara ekibi, bu büyük başarıyı resmi açıklamayla duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Fenerbahçe'nin lig sürecinde yapmış olduğu itirazlar üzerine 2024-2025 Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde yaptığı araştırmaların ardından kararını açıkladı. Alınan karara göre, ABB FOMGET, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve bu sonuç resmen tescillendi.

ABB FOMGET, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;