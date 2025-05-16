Kanarya'da orta sahaya takviye! Almanya'dan geliyor

Fenerbahçe'de yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin, Bochum'un Malili orta saha oyuncusu Ibrahima Sissoko ile ilgilendiği öne sürüldü.

Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un alınan başarısız sonuçlar nedeniyle istifaya çağrıldığı sarı-lacivertli kulüp, Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurula gitmeye hazırlanıyor.

Mevcut yönetim, seçim öncesinde güçlü bir kadro kurmak amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Bochum'da forma giyen Ibrahima Sissoko ile ilgileniyor.

Sissoko'nun peşinde yalnızca Fenerbahçe yok. Bayer Leverkusen, Werder Bremen, Stuttgart, Celtic ve Glasgow da 27 yaşındaki futbolcu için devrede.

Bu sezon Bochum formasıyla 32 maça çıkan Sissoko, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.