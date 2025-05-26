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Fenerbahçe, Jack Grealish için harekete geçti! Ada basınından bomba iddia...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Jack Grealish için harekete geçti! Ada basınından bomba iddia...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, şampiyonluk için kadrosunu güçlendirme planlarına hız verirken, Premier Lig'in yıldız ismi Jack Grealish'i transfer gündemine aldı. Manchester City taraftarları vedaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de 11 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, yeni sezonda bu hasrete son vermek için transferde büyük oynuyor. Başkan Ali Koç'un, "Dört üst düzey oyuncu alacağız" sözleriyle başlattığı hamlelerin en flaş halkası Premier Lig'den geldi.

Fenerbahçe, Jack Grealish için harekete geçti! Ada basınından bomba iddia... - 1. Resim

İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Manchester City forması giyen Jack Grealish'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Bonservisine tam 117 milyon euro ödenen 29 yaşındaki yıldız için City cephesinin sezon sonunda yolları ayırmayı planladığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferde önceliği Grealish'e verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Jack Grealish için harekete geçti! Ada basınından bomba iddia... - 2. Resim

Fenerbahçe'nin, Grealish'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği iddia edilirken, İngiliz taraftarlar ise şimdiden veda mesajları paylaşmaya başladı. Bu sezon City formasıyla 32 maça çıkan Grealish, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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