Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup etti!

Yeni sezona tam gaz başlayan Fenerbahçe, sezonun açılış maçını Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Petrolul Ploiesti ile başladı. Jose Mourinho, sarı-lacivertliler ile ilk maçına çıktı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk golü Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti'den geldi. 35. dakikada Bratu'nun golüyle öne geçen Topal'ın öğrencilerine cevap 41. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol ise Miha Zajc'tan frikikle 57. dakikada geldi. Sosyal medyada Zajc'ın golü övgüyle bahsedildi.

YENİ TRANSFERLER SAHADA YERİNİ ALDI

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Levent Mercan ikinci yarıda oyuna girdi. İkinci yarıya başlarken Fenerbahçe'de 8 oyuncu değişikliği oldu.

Fenerbahçe'de Mert Hakan, Fred, Cengiz Ünder, Luan Peres, Edin Dzeko, Yiğit Efe, Krunic oyundan çıktı; Levent Mercan, Zajc, Crespo, Emre Mor, Zeki Dursun, Umut Nayir, Bartuğ oyuna dahil oldu.

ALİ KOÇ VE ACUN ILICALI MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ilk hazırlık maçı için Topuk Yaylası Tesisleri'nde yerini aldı. Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci ve Burhan Kızılhan ile birlikte Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco, oynanan hazırlık maçında tribünde takip etti.