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Fenerbahçe, Mourinho'nun eski oyuncusuna gözü dikti! SON bir hamle

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Mourinho&#039;nun eski oyuncusuna gözü dikti! SON bir hamle
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertliler, Tottenham’ın Güney Koreli hücum oyuncusu için İngiliz kulübü ile yeniden transfer pazarlığına oturdu.

Tottenham ile sözleşmesi devam etmesine rağmen İngiliz devinde geçirdiği on sezonun ardından ayrılma kararı alan Heung Min SonFenerbahçe’nin radarında.

Sarı lacivertliler geçen sezon da büyük çaba harcadıkları transferi bu sefer gerçekleştirmekte kararlı. 32 yaşındaki Güney Koreli forvetin, Tottenham’dan ayrılma arzusunu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe’nin pazarlık masasındaki en büyük kozu ise Jose Mourinho. Son, çok yakın olduğu Mourinho’yla yeniden çalışmak istiyor.

Fenerbahçe, Mourinho'nun eski oyuncusuna gözü dikti! SON bir hamle - 1. Resim

TEKLİFLE TALEP UZAK

Piyasa değeri 20 milyon avro olan Heung Min Son için Fenerbahçe’nin Tottenham’a 12 milyon avro önerdiği belirtiliyor. İspanya’dan Fichajes, sarı lacivertlilerin bu teklifine rağmen transfer için çok daha fazlasının gerektiğini de vurguluyor. Güney Koreli yıldız için, Uzak Doğu’daki sponsorluk anlaşmaları sebebiyle 30 milyon avro bonservis istendiği iddiası var. Fenerbahçe rakamı istediği seviyeye çekebilirse geçen sezon 46 maçta 11 gol, 12 asistle oynayan Son’la sözleşme imzalayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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