Fenerbahçe resmen duyurdu! Miguel Crespo'nun yeni takımı belli oldu
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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Fenerbahçe, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpte oynayan Miguel Crespo'nun yeni takımını resmen açıkladı. Crespo, Süper Lig devi Başakşehir Futbol Kulübü’ne transfer oldu.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Miguel Crespo'nun yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpte oynayan Miguel Crespo'nun Başakşehir Futbol Kulübü’ne transfer olduğunu duyurdu.
CRESPO BAŞAKŞEHİR'E TRANSFER OLDU
Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü’ne transfer olmuştur.
Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Spor