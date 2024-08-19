Fenerbahçe resmen duyurdu! Miguel Crespo'nun yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpte oynayan Miguel Crespo'nun yeni takımını resmen açıkladı. Crespo, Süper Lig devi Başakşehir Futbol Kulübü’ne transfer oldu.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Miguel Crespo'nun yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpte oynayan Miguel Crespo'nun Başakşehir Futbol Kulübü’ne transfer olduğunu duyurdu.

CRESPO BAŞAKŞEHİR'E TRANSFER OLDU

Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü’ne transfer olmuştur.

Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.