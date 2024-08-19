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Fenerbahçe'den Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan için 5 soruluk açıklama!

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Fenerbahçe&#039;den Ali Koç&#039;a saldıran Fatih Özkan için 5 soruluk açıklama!

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Ali Koç'a saldıran ve ev hapsi cezası alan Fatih Özkan'la ilgili bir açıklama yaptı. Özkan'ın suç dosyasının kabarık olduğuna dair çıkan haberlere dikkat çekilen açıklamada, "Bu karanlık kişinin suç dosyasının bu kadar kabarık olduğuna ilişkin iddialar doğru mudur?" ifadeleri yer aldı.

Göztepe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırının yankıları devam ediyor. Spor camiasının paydaşları olay sonrası çeşitli paylaşımlar yaparken, sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama daha geldi.

Fenerbahçe'den Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan için 5 soruluk açıklama! - 1. Resim

Koç'a saldıran ve dün çıkarıldığı mahkemede ev hapsi cezasına çarptırılan Fatih Özkan'ın, birçok suçtan kaydı olduğu iddia ediliyor. Bu iddialara dikkat çeken Fenerbahçe, yaptığı açıklamada cevaplanması için 5 soru sordu.

FENERBAHÇE'DEN 5 SORULUK AÇIKLAMA

İşte Fenerbahçe'nin, "Yetkililere soruyoruz" başlıklı o açıklaması...

YETKİLİLERE SORUYORUZ 

Futbol Takımımızın Göztepe ile deplasmanda oynadığı müsabaka esnasında Başkanımız Ali Y. Koç’a arkadan fiili saldırıda bulunan futbol teröristi Fatih Özkan isimli şahsın, suç makinesi olduğuna yönelik bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar ciddiyetle ele alınmalıdır.

Fenerbahçe'den Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan için 5 soruluk açıklama! - 2. Resim

Tüm bu iddialar neticesinde yetkililere soruyoruz:

1-) Bu karanlık kişinin suç dosyasının bu kadar kabarık olduğuna ilişkin iddialar doğru mudur?

2-) İddiaların doğru olması durumunda, böyle bir şahsın Göztepe SK tarafından akredite edilerek maç esnasında saha kenarında olması nasıl izah edilebilir?

3-) Bir kulüp başkanının müsabaka esnasında saha kenarına inip inemeyeceği malum medya ve kamuoyunca sorgulanırken, suç dosyasının kabarık olduğu iddia edilen bu şahsın saha kenarındaki durumunun sorgulanmaması son derece manidar değil midir?

Fenerbahçe'den Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan için 5 soruluk açıklama! - 3. Resim

4-) Hain ve korkakça saldırının ardından yakalandıktan sonra söz konusu şahıs hakkında hiçbir neden işlem yapılmamış, bu kişi maçın kalan bölümünü nasıl seyredebilmiş ve kolluk görevlileri ile tokalaşarak elini kolunu sallayarak nasıl stadyumdan ayrılabilmiştir?

5-) Bu akıl tutulmasının, hukuk bilmezliğin ve kanun tanımazlığın cüretkarlığı nereden gelmektedir? Yukarıdaki soruların tüm ilgililer ve yetkililerce cevaplanmasını bekliyoruz. 

Fenerbahçe Spor Kulübü

Fenerbahçe'den Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan için 5 soruluk açıklama! - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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