Fenerbahçe, Riccardo Orsolini'nin peşinde! Mourinho listesine aldı

Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, hücum hattı için arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki son isim, Bologna’nın yıldızı Riccardo Orsolini oldu.

Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun ayrılıkları sonrası hücum hattını yeniden yapılandırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda birçok isim gündeme gelirken, İtalyan basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı.

MOURINHO'NUN LİSTESİNDE

DAZN'ın haberine göre, Bologna'da forma giyen Riccardo Orsolini,Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden biri. 28 yaşındaki İtalyan oyuncunun performansı Jose Mourinho'nun da dikkatini çekmiş durumda.

Orsolini, Bologna formasıyla 40 resmi maçta 17 gol atarken, 5 de asist yaptı. Her iki kanatta da oynayabilen tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Orsolini'nin Bologna ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.