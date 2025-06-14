Fenerbahçe'nin yıldızına 4 talip birden! İstenen rakam ise...

Fenerbahçe'nin sezonu erken kapatan yıldız oyuncusu Oosterwolde'nin talipleri artıyor. Dört ekip birden devreye girdi, sarı lacivertliler ise istediği ücrette ısrarcı. İşte detaylar...

20 Ekim'de oynanan Samsunspor maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Jayden Oosterwolde, iyileşme ve dinlenme sürecine geçmişti. Yıldız oyuncu 43 maçı kaçırdı ancak transfer döneminde sarı lacivertlilerin en çok ilgi gören oyuncusu oldu.

Fotomaç'ın haberine göre;Bologna ile Celta Vigo'nun ardından şimdi de İngiliz kulüpleri Newcastle United ile West Ham United Jayden'a talip oldu.

EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Ada medyasına yansıyan haberlere göre; iki kulüp de Oosterwolde konusunda ciddi ve Fenerbahçe'ye teklif sunmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler ise 20 milyon euronun altındaki hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini kesin bir dille ifade ediyor.

Ocak 2023'te Parma'dan alınan Jayden'ın 7 milyon ve üzeri satışında kardan yüzde 30 pay İtalyan ekibine ödenecek.