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Fenerbahçe, Senegal'in 16'lık yeteneğini İstanbul'a getirdi: İlk bomba yeni Mane

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Senegal&#039;in 16&#039;lık yeteneğini İstanbul&#039;a getirdi: İlk bomba yeni Mane
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezonun bitmesiyle transfere dalan sarı lacivertliler Sadio Mane’nin veliahdı olarak gösterilen Amara Diouf’la el sıkıştı. Avrupa devlerinin takibindeki Senegalli, sağlıklı çıkarsa imzayı atacak…

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe uzun süredir mercek altında tuttuğu Amara Diouf’la prensip anlaşmasına vardı. Senegal’in dünya yıldızlarından Sadio Mane’nin veliahdı olarak gösterilen Diouf henüz 16 yaşında ve Afrika’nın son dönemdeki en büyük yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Fenerbahçe, Senegal'in 16'lık yeteneğini İstanbul'a getirdi: İlk bomba yeni Mane - 1. Resim

Sadio Mane, Ismaila Sarr gibi Generation Foot Akademisi’nde yetişen, 15 yaşında millî formayı giyen Diouf, çapraz bağ sakatlığı öncesinde Real Madrid ve Barcelona başta olmak üzere Avrupa devlerinin de transfer listesindeydi. Fenerbahçe, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a getirdiği Senegalliye raporlarının temiz çıkması hâlinde imzayı attıracak.

Fenerbahçe, Senegal'in 16'lık yeteneğini İstanbul'a getirdi: İlk bomba yeni Mane - 2. Resim

OSİMHEN'İ SOLLAMIŞTI

Gerçek mevkii sol kanat olan Amara Diouf, sağ ayağını kullanıyor ve hem sağ kanatta hem de santrfor pozisyonlarında oynayabiliyor. 15 yaş 94 günlükken millî formayı sırtına geçirerek Senegal tarihinin rekorunu kıran genç Amara Diouf, 2023 Afrika U17’de ise attığı 5 golle Osimhen’in dört gollük rekorunu tarihe gömerek altın ayakkabıyı kazanmıştı.

Fenerbahçe, Senegal'in 16'lık yeteneğini İstanbul'a getirdi: İlk bomba yeni Mane - 3. Resim

Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Diouf, Senegal’in ilk şampiyonluğunda başrolü oynamıştı. Fenerbahçe’nin herhangi bir sakatlık riski tespit edilmezse kadrosuna katacağı Diouf’a yıllık 1,5 milyon avroluk teklif yaptığı belirtiliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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