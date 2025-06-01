Yapay zekadan Şampiyonlar Ligi tahmini! Galatasaray ve Fenerbahçe kaçıncı olacak?

PSG’nin tarihi zaferinin ardından yapay zeka, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi favorisini belirledi. Milli yıldız Arda Güler’in takımı Real Madrid listede yerini alırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaçıncı olacağı merak konusu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir finalin ardından gelecek sezonun şampiyonu şimdiden merak konusu oldu. PSG, Inter

i 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek ilk kez kupaya uzanırken, yapay zeka da 2025 sezonu için tahminlerini paylaştı.

Yapay zekaya göre gelecek sezonun en büyük favorisi, milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid. İspanyol devi, tecrübesi ve turnuvadaki başarılarıyla bir kez daha Şampiyonlar Ligi kupasına en yakın takım olarak gösterildi.

PSG ise bu sezonki şampiyonluk sonrası ikinci sıradan favori olarak listede yer aldı. Manchester City, Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal de üst sıralarda kendine yer buldu.

Yapay zeka sürpriz adayları da belirledi. Juventus, Benfica ve Atalanta, devleri zorlayabilecek potansiyel ekipler arasında gösterildi.

Temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ederken, Fenerbahçe 2 ön eleme turunu geçerek gruplara kalmayı hedefleyecek.