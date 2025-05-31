Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapattı! Konyaspor karşısında geriden geldi

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, sezonu 2-1’lik Konyaspor galibiyetiyle tamamladı. Kadıköy’deki maçta tribünler Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı yaptı, futbolcular ıslıklandı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında ikinci sırayı garantileyen Fenerbahçe, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 75. dakikada İrfan Can Kahveci ve 82. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti. Konyaspor'un tek sayısı ise 4. dakikada Melih Bostan'dan geldi.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla sezonu 84 puanla ikinci sırada tamamlarken, Konyaspor ise 46 puanla 11. basamakta yer aldı.

Kadıköy tribünleri, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya çağırırken, futbolculara yönelik ıslıklı protestolar dikkat çekti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada kaleci Deniz'in uzun topunu rakip yarı alanda Umut Nayir kafayla arka alana yolladı. Ardından Ndao da ceza yayı gerisinden pasını kafayla ceza sahası sol çaprazına hareketlenen Melih Bostan'a aktardı. Melih'in bekletmeden uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

7. dakikada sağ tarafta topu alan İrfan Can'ın ceza sahası içine girip sağ çaprazdan yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

13. dakikada En Nesyri pasıyla ceza yayında topla buluşan Szymanski'nin yerden vuruşunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kontrol etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

58. dakikada Kostic'in sol taraftan ortasında kaleci Deniz'den önce Bazoer kafayla topu kornere çelmek istedi. Son çizgide topa yetişen Szymanski içeriye ortasına yaptı. Altıpasın gerisinden En Nesyri'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

75. dakikada Amrabat'ın uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin bekletmeden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

76. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında Guilherme'nin şutunda meşin yuvarlak üst direkten dışarıya çıktı.

82. dakikada Kostic sol taraftan çizgiye inerek pasını içeriye çevirdi. En Nesyri'nin kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 2-1