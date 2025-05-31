Galatasaray'ı takip ediyordu! Okan Özkan'dan iddialara cevap

Fenerbahçe'de sportif direktörlük için adı geçen Okan Özkan, Galatasaraylı olduğu yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait bir fotoğrafla cevap verdi.

Fenerbahçe'de Mario Branco ile yolların ayrılmasının ardından sportif direktörlük için ismi gündeme gelen Okan Özkan, hakkında çıkan Galatasaraylı iddialarına sosyal medyadan cevap verdi.

34 yaşındaki futbol adamı, Instagram hesabından 2009 yılında Kadıköy'de çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Özkan, paylaşımına "Sene 2009 :) Diğer her şeyden bağımsız Galatasaraylı diyenleri şöyle izliyorum" notunu düştü.

Mario Branco'nun yardımcılığını yapan Okan Özkan'ın adı, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olarak geçiyor.