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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasından çıkarılmıştı! Coşkun Sabah: Fenerbahçe için marş yaparım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın şampiyonluk kutlamasından çıkarılmıştı! Coşkun Sabah: Fenerbahçe için marş yaparım
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray taraftarı Coşkun Sabah, Fenerbahçe'ye marş yapabileceğini söyledi. Ünlü sanatçının bu sözleri, sarı-kırmızılı taraftarın tepkisini çekti. 25 Mayıs'ta Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleşen şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı belirtilen Coşkun Sabah, son anda etkinlik programından çıkarılmıştı. 

Coşkun Sabah, 25 Mayıs'ta Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için davet almıştı. Sahneye çıkacak isimler arasında adı geçen sanatçı, kutlamalara 12 saat kala, gelen bir telefonla şoke olmuş, sahne programının iptal edildiğini öğrenmişti.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasından çıkarılmıştı! Coşkun Sabah: Fenerbahçe için marş yaparım - 1. Resim

"KIZLARIMIN HAYALLERİNİ YIKTINIZ"

Taraftarı olduğu takımın 25'inci şampiyonluğuna özel marş yaptığını belirten Sabah, "Nasıl bir Galatasaraylı olduğumu herkes bilir. İyi olmaya çalışıyorum, bana hiçbir şey olmaz. 22 yıllık kulüp üyeliğim var, 3 sene sonra Divan Kurulu üyesi oluyorum. Şampiyonluk kutlaması bana 10 gün önce teklif edildi. Sonra listeden çıkarıldım ve 12 saat kala yaşandı bunlar. Niye olduğunu bildiğim araştırmalarım var ama kimseyi kanıt olmadan suçlayamam. Özel bir marş da hazırlamıştım. Kızlarım hazırlanmıştı, bir tek ona üzüldüm. Onların hayallerini yıktınız. Evladın ne kadar değerli olduğunu herkes bilir" dedi.

"ALİ KOÇ KESENİN AĞZINI AÇARSA FENERBAHÇE İÇİN DE MARŞ YAPARIM"

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasından çıkarıldığı için hayal kırıklığı yaşayan 72 yaşındaki sanatçı, katıldığı TV programında sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarını şoke edici bir açıklamada bulundu. Coşkun Sabah, "Ali Koç kesenin ağzını açarsa Fenerbahçe için de marş yaparım" dedi.

Sabah'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne programının iptal edilmesinden sonra Fenerbahçe'ye marş yapabileceğini söylemesi, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasından çıkarılmıştı! Coşkun Sabah: Fenerbahçe için marş yaparım - 2. Resim

"SÖZ VERDİĞİ HALDE KATILMADI"

Öte yandan Coşkun Sabah'la ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Galatasaray Taraftar Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, 2014-2015 şampiyonluğunda Çanakkale’de düzenlenen şampiyonluk gecesi için Coşkun Sabah'la anlaştığı ancak başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı geceye ünlü sanatçının söz verdiği halde katıldığı öne sürüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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