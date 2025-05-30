14 yılda 19 kupa gözyaşıyla veda! Fernando Muslera, Galatasaray defterini kapattı

G.Saray’ın emektar kaptanı, Başakşehir maçıyla son defa sahaya çıkacak. Sarı kırmızılı takımda tarih yazan Uruguaylı yıldız kaleci, “Galatasaray’a muhteşem anılarla veda ediyorum” dedi…

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera, başkan Dursun Özbek’in de katıldığı bir basın toplantısıyla veda kararını açıkladı. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan, gözyaşları döken Uruguaylı kaleci “Hayatımın oyuncu olarak bir dönemli kapanıyor ama ömrümün sonuna kadar Galatasaray’ın bir parçası olacağım.

Galatasaray da benim bir parçam olacak” dedi. Çok büyük teknik adamlar ve oyuncularla 14 sene geçirdiğini söyleyen Muslera “Başakşehir son maçım olacak. 14 sene aynı kulüpte olmak, bu kadar kupa kazanmak çok az insana nasip olacak bir şey” diye konuştu.

TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM

“Buradan giderken yanında bir şey götürmek istesen, bu ne olurdu?” sorusuna Muslera “Benim için en kıymetlisi sizlersiniz. İnsanlar, kültürünüz... Bu ülkede bana gösterilen ilgi ve mutluluktan dolayı gerçekten çok gurur duydum. Üstelik bunun tamamen karşılıksız olması... İşte bu yüzden kolumda dövmesini taşıyorum. Her sene buraya geri geleceğim, her sene yeniden görüşeceğiz. Galatasaray’a muhteşem anılarla veda ediyorum. Taraftarımızı asla unutmayacağım. Memleketime ve aileme yakın bir yerde olacağım. Türkiye benim ikinci ülkem” sözleriyle veda etti.

GÜNEY AMERİKA TEMSİLCİSİ OLACAK

Başkan Dursun Özbek, “Muslera’nın görevi daha bitmedi. Türkiye’nin en büyük kulübüyüz. Buradaki varlığımızı bütün dünya üzerinde geliştirmek ve Galatasaray’ı daha da tanıtmak için bir projemiz var. Fernando Muslera bu projenin bir parçası. Galatasaray’ın uluslararası projeleri var. Multi Club gibi. Nando bu projemizin Güney Amerika ile ilgili parçası olacak” açıklamasını yaptı.

OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİM

Futbolu tamamen bırakmayacağını söyleyen Muslera ‘Başkanımla konuştuk, oynamaya devam edeceğim. Henüz hiçbir takımla anlaşmadım. Zaman var, sakin bir şekilde karar vereceğim” dedi.

KOCAMAN BİR AİLEYİZ

Muslera, Galatasaray’da en mutlu olduğu anların sorulması üzerine “Birincisi kontrat imzaladığım gün, diğeri de eşim Patricia’nın hayatıma girdiği gün. Buraya tek başıma geldim. Çocuklarım burada doğdu. Şimdi kocaman bir aile olarak dönüyorum” dedi.