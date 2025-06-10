Fenerbahçe, Sırp futbolcuda ısrarcı! Geri adım yok

Premier Lig ya da Serie A'da forma giymek isteyen ancak maaşı nedeniyle beklediği teklifleri alamayan Vlahovic, hala kararsız. Golcü isme en iyi şartları sunan Fenerbahçe ise ısrarını sürdürüyor.

Yeni sezonda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, gol yollarında Edin Dzeko ve Dusan Tadic'ten doğan boşluğu Sırp forvet Dusan Vlahovic ile kapatmak için harekete geçti.

Juventus, Dusan Tadic ve Filip Kostic'in milli takımdan yakın arkadaşı olan Vlahovic'i 'bütçe oluşturmak için' elden çıkarmak istiyor. Solak golcü Fenerbahçe'ye soğuk bakıyor ancak maaşı nedeniyle forma giymek istediği İngiltere ve İtalya'dan da beklediği teklifleri alamıyor.

"TÜRK KULÜBÜYLE REKABET ETMEK ZOR"

Akşam'ın haberine göre; Dusan Vlahovic'in menajeriyle temas kuran Milan, maaş nedeniyle adım atamıyor. Kulübe yakın kaynaklardan Sempremilan'da ise şöyle bir haber çıktı:

"Geçtiğimiz sezon Milan ilk olarak Alvaro Morata ve Jovic'e odaklıydı. Ancak bu isimlerden alınan katkı sınırlı oldu. Kulüp doğru takviyeleri dikkatlice yapmak istiyor. Dusan Vlahovic ve menajeriyle bir telefon görüşmesi yapıldı. Sıcak temaslar olsa da futbolcunun maliyeti Milan'ı zorluyor. Fenerbahçe futbolcuya somut bir teklif yaptı. Türk kulübüyle rekabet etmek şu an zor gözüküyor."

FENERBAHÇE 30'A KADAR ÇIKTI

2018'de Partizan'dan 3.2 milyon euroya Fiorentina'ya giden 1.90'lık Sırp golcü, İtalya'da büyük bir çıkış yakaladı. Juventus, genç yeteneği kapmak için kaynaklarını zorlayarak 83.5 milyon euroya onu 2022 Ocak'ta kadrosuna kattı.

İnişli çıkışlı grafikler çizen Vlahovic bu sezon beklentileri karşılayamadı. Ligde 29 maçta 10 gol 4 asist üretti, toplamda 41 resmi maçta 15 gol 5 asistle oynadı.

Elden çıkarmayı düşündükleri fiyat ise 40 milyon euro seviyelerinde. Kanarya ise 30'a kadar çıktı.