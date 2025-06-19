Fenerbahçe ve Galatasaray, Yoane Wissa için karşı karşıya! Premier Lig devleri de peşinde

Fenerbahçe ve Galatasaray, Brentford'ın golcüsü Yoane Wissa’yı transfer listesine aldı. Kongolu yıldız için Arsenal, Tottenham ve Nottingham Forest da devrede.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Zaha ve Sane transferinden sonra bir kez daha karşı karşıya geldi. İngiliz basını, her iki kulübün de Brentford forması giyen Yoane Wissa için yarışta olduğunu yazdı.

TeamTalk'ın haberine göre, sarı-lacivertli kulüp Kongolu golcünün öncelikli adayları arasında yer aldığını ifade etti. Galatasaray ise Wissa'yı Victor Osimhen ile anlaşılamaması durumunda alternatif olarak değerlendiriyor.

Türk devleri ise transferde Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Tottenham ve Nottingham Forest ile yarışıyor. İngiliz kulübü Brentford ise oyuncusunun bu yoğun ilgisinin farkında ve bonservis bedelini 50 milyon sterlin olarak belirlemiş durumda.

Geçtiğimiz sezon Brentford formasıyla 50 resmi maça çıkan Yoane Wissa, 20 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.