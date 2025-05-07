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Fenerbahçe ve Galatasaray'da Dusan Vlahovic sesleri! Juventus'un yıldızı için temaslar artıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sırp golcü Dusan Vlahovic'in Juventus'tan ayrılma ihtimali gündemde. Fenerbahçe, Galatasaray ve Newcastle United'ın yıldız oyuncu için temaslarını artırdığı öğrenildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'nın önemli yıldızlarıyla temas kurmaya devam ediyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, kulübüyle yürüttüğü sözleşme yenileme görüşmelerini durdurdu. 

Fenerbahçe ve Galatasaray'da Dusan Vlahovic sesleri! Juventus'un yıldızı için temaslar artıyor - 1. Resim

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE NEWCASTLE UNITED

Haberde, Vlahovic'e olan ilginin sadece İtalya ile sınırlı kalmadığı vurgulandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın, 23 yaşındaki forvet için temaslarını yoğunlaştırdığı ifade edildi. Özellikle yaz transfer döneminde ciddi tekliflerin masaya geleceği öngörülüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da Dusan Vlahovic sesleri! Juventus'un yıldızı için temaslar artıyor - 2. Resim

JUVENTUS TAKAS PLANI PEŞİNDE

Öte yandan Juventus'un, Manchester United forması giyen Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'u transfer etme planı olduğu, bu doğrultuda Vlahovic'i takasta kullanmayı düşündüğü de belirtiliyor. Torino ekibinin, oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı ve olası teklifleri değerlendireceği iddia ediliyor.

Dusan Vlahovic, 2024-25 sezonunda Juventus formasıyla 38 maça çıkarken 14 gol ve 5 asistle toplamda 19 gole doğrudan katkı sağladı.


Kaynak: Türkiye Gazetesi
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