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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde! Aymeric Laporte’un maliyeti cep yakıyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe ve Galatasaray&#039;ın gündeminde! Aymeric Laporte’un maliyeti cep yakıyor...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'da forma giyen Aymeric Laporte’un transferi için en az 30 milyon Euro gerekiyor. İspanyol stoper için hem bonservis hem de yıllık maaş detayı belli oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarına giren Aymeric Laporte için transfer süreci kolay görünmüyor. İspanyol basınına göre yıldız oyuncunun Avrupa'ya dönüşü ciddi bir bütçe gerektiriyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde! Aymeric Laporte’un maliyeti cep yakıyor... - 1. Resim

Marca'nın haberine göre, Laporte'un transferi için toplam maliyetin en az 30 milyon euroyu bulacağı belirtiliyor. Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, 31 yaşındaki stoperin bonservisi için 10-15 milyon euro talep ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde! Aymeric Laporte’un maliyeti cep yakıyor... - 2. Resim

Laporte, Al Nassr formasıyla toplam 30 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydederken asist katkısı yapamadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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