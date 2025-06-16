Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde! Aymeric Laporte’un maliyeti cep yakıyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Haziran 2025 19:10 - Güncelleme: 16 Haziran 2025 19:10 - Güncelleme:

Suudi Arabistan'da forma giyen Aymeric Laporte’un transferi için en az 30 milyon Euro gerekiyor. İspanyol stoper için hem bonservis hem de yıllık maaş detayı belli oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarına giren Aymeric Laporte için transfer süreci kolay görünmüyor. İspanyol basınına göre yıldız oyuncunun Avrupa'ya dönüşü ciddi bir bütçe gerektiriyor. Marca'nın haberine göre, Laporte'un transferi için toplam maliyetin en az 30 milyon euroyu bulacağı belirtiliyor. Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, 31 yaşındaki stoperin bonservisi için 10-15 milyon euro talep ediyor. Laporte, Al Nassr formasıyla toplam 30 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydederken asist katkısı yapamadı. İlgili Haber Barcelona'dan Leao bombası! Araujo takası masada

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran