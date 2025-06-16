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Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın gözdesini listesine ekledi! Guessand bombası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Vitor Pereira&#039;nın gözdesini listesine ekledi! Guessand bombası
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Edin Dzeko’nun yerini flaş bir isimle doldurmak isteyen sarı lacivertliler transfer pazarının altını üstüne getirirken, son olarak Fildişili golcü Evan Guessand için Fransız Nice’in kapısına dayandı.

Kadrosunu flaş bir golcüyle güçlendirmekte kararlı olan Fenerbahçe, Vlahovic, Mitrovic, Jonathan David derken şimdi de Nice’in Fildişili yıldızı Evann Guessand’a el attı. Sarı lacivertliler, sezonu 42 maçta 13 gol, 10 asistle tamamlayan 23 yaşındaki Guessand için Fransız ekibine resmî teklifte bulundu.

Piyasa değeri 25 milyon avro olan Guessand için Nice’in en az 30 milyon avroluk bonservis beklentisi bulunuyor. Fransızların 2028’e kadar sözleşmesi olan golcü için rakamı bu kadar yüksek tutmasının en büyük sebebi çok sayıda talibinin olması. Guessand için en hevesli olan takımlardan birinin başında ise tanıdık bir isim var; Vitor Pereira.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın gözdesini listesine ekledi! Guessand bombası - 1. Resim

GELECEĞİ PARLAK

Fenerbahçe’de hem Aziz Yıldırım hem Ali Koç dönemlerinde görev alan Pereira, yaptığı nokta atışı transferlerle bilinen bir teknik adam. Fenerbahçe’ye Kjaer’i ve Kim Min-Jae’yi kazandıran Pereira’nın Guessand’ı transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Tabii Pereira’nın Premier Lig ekibi Wolves ile bu yarışa girmesi Fenerbahçe’nin işini bir o kadar da zorlaştırıyor. Sarı lacivertliler hem Nice’in talebini karşılamak hem de oyuncuyu ikna etmek durumunda ki, bu da kesenin ağzının iyice açılması anlamına geliyor. Ancak transfer gerçekleşirse Fenerbahçe hem bir golcü kazanacak hem de yüksek potansiyelli bir yatırım yapmış olacak.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın gözdesini listesine ekledi! Guessand bombası - 2. Resim

KANAT FORVET OYNUYOR

Evann Guessand, etkili çalımları, kıvrak oyun zekâsı ve hızıyla öne çıkan bir futbolcu. Daha çok kanat forvet olarak görev alan Guessand, yüksek fizik gücü ve bitirici vuruşlarıyla teknik adamların gözdesi durumunda. 

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın gözdesini listesine ekledi! Guessand bombası - 3. Resim

Fransa doğumlu Guessand, Fransa adına tüm alt yaş gruplarında forma giyse de, millî takım tercihini ana vatanından yana kullandı. Fildişi’ni tercih eden genç yıldız milli formayla 8 maçta 1 gol kaydetti.

Nice’in altyapısından yetişen Guessand, bu sezon gol ve asist beklentisinde istatistiklere meydan okudu. 12 gol, 8 asistle oynayan Fildişili, penaltı golü atmadan bu rakamlara ulaştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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