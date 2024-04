Fenerbahçe'de Avrupa şoku! Fatura Kartal'a

Olimpiakos’a penaltılarla elenerek Avrupa’da kupa hayalini başka bahara erteleyen sarı lacivertlilerde İsmail Hoca’nın başlangıcı doğru ancak hamleleri tartışmalı bulundu.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Final planları yaptığı Konferans Ligi’ne buruk bir şekilde veda eden Fenerbahçe’de eleştiri okları teknik direktör İsmail Kartal’a çevrildi. Sarı lacivertliler penaltılarla yarı final kapısından dönerken, hocanın bu eşleşmedeki tüm tercihleri tartışmaya açıldı. Kartal’ın Ferdi, Fred ve İsmail’i yedek başlatarak Yunanistan’daki ilk maçta elenmeye zemin hazırladığını savunan da var, Kadıköy’deki maçta takımın ayarlarıyla oynadığına inanan da… Camia, Kartal’ın rövanşa en doğru kadroyla başladığını düşünse de müdahaleleri tepki çekti.

CENGİZ DE UNUTULMADI

Sezon başından beri oyun değil, sadece oyuncu değişikliği yapmakla eleştirilen Kartal, bu sefer de benzer hamleler gerçekleştirdi. Dzeko-Batshuayi, İrfan-Cengiz, Fred-Zajc tercihleri tamamen isimde değişiklikler olarak değerlendirilirken, hocanın takımın ritminin bozduğuna inananların sayısı fazla. Girenler, olumlu bir etki yapmak bir yana çıkanları aratırken, bu durum Olimpiakos’un direncini artırdı ve malum son geldi. İsmail Kartal’dan sonra en çok eleştirilen isim ise sahada gezinen ve penaltı kaçıran, en pahalı transfer Cengiz oldu.

CRESPO ARANIYOR

Avrupa’ya veda sonrası akılda deli sorular da belirdi! Neden gittiler? Devre arasında takımdan gönderilen Crespo, Lincoln ve Emre Mor mumla aranıyor. Sezonun ilk transferi Kent, büyük umutlarla alınan Krunic, Çağlar ve Bonucci hayal kırıklığı yaşatıyor. Ve devamında cevap aranan soru: Nasıl olabilir? Tadic, Cengiz ve Bonucci’nin 7,32 metrelik kaleye topu nasıl atamadığı tartışılıyor! Sonuç: Endişe… Kartal’ın Sivas maçını düşünerek oyundan aldığı Fred, çıkmak istemeyerek hocaya tepki göstermişti. Takımın Sivas’ta ne yapacağı muamma.

KALDIRIN KAFANIZI…

Olimpiakos maçı sonrası Fenerbahçe soyunma odasında hüzün vardı. Penaltı kaçıran Tadic, Cengiz ve Bonucci özür dilerken, İsmail Kartal “Kazanırken olduğu gibi kaybederken de bir takımız. Önümüzde bizi bekleyen bir şampiyonluk var. Üzülmeye vaktimiz yok. Başınızı kaldırın ve hedefe odaklanın. Şampiyon olarak kendimizi affettireceğiz” dedi.

LİVAKOVİC'İN SIRRI ZUFİC

Kanarya’da özellikle son haftalardaki peformansıyla parmak ısırtan Livakovic’in beklentilere cevap vermeye başlamasının kaynağı Sandro Zufic. Hırvat kaleci antrenörünün teknik ekibe katılmasıyla form grafiği hızla yükselen sarı lacivertli eldiven, Olimpiakos’a karşı iki penaltı kurtarışına imza attı. Liva, kalan ligdeki kritik maçlarda Fenerbahçe’nin en büyük güvencelerinden biri olacak.

İRFAN CAN HAYRANLIĞI

Kadıköy’deki Fenerbahçe-Olimpiakos maçını izleyenler arasında çok sayıda scout da vardı. Radara takılan isim İrfan Can Kahveci oldu. Kariyer sezonu yaşayan millî oyuncu, hayranlık uyandıran bir performans sergilerken hakkında en çok not alınan oyuncuydu. Özellikle, Arsenal scoutlarının İrfan Can’ı izlerken mest olduğu öğrenildi. Olimpiakos Başkanı Evangelos Marinakis, “Üst düzey bir futbolcu” övgüsü yaptığı İrfan Can, Sevilla, Newcastle, Lazio ve Rennes’in takibinde. Yönetimin oyuncudan beklentisi 25 milyon avro civarında.

SU ŞİŞESİNE KÖŞELERİ YAZMIŞ

Kadıköy’de kurtardığı üç penaltıyla Olimpiakos’u Konferans Ligi yarı finaline taşıyan Kostas Tzolakis’in sırrı ortaya çıktı. Tadic, Cengiz ve Bonucci’ye set çeken 21 yaşındaki Yunan eldivenin Fenerbahçeli oyuncuların penaltıları kullandığı köşeleri su şişesindeki kâğıda not aldığı ortaya çıktı. Tzolakis kariyerinde daha önce sadece bir penaltı kurtarmıştı.