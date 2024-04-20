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Dünyanın gözü bu görüşmede! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Hamas lideri Heniyye'yi kabul edecek

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Dünyanın gözü bu görüşmede! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Hamas lideri Heniyye&#039;yi kabul edecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çalışmalarını yürüttüğü İstanbul'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşecek.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de zulüm sürüyor. Ateşkes görüşmeleri ise şimdilik tıkanmış durumda.

İSTANBUL'DA AĞIRLAYACAK

Süreç boyunca barış için her türlü müzakereye arabuluculuk eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi ağırlayacak. İkili görüşmede Gazze'deki son durum ve ateşkes şartlarının ele alınması bekleniyor.

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TAZİYE İÇİN ARAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Heniyye'nin ailesi İsrail'in saldırısında hedef olmuştu. Heniyye'nin 3 oğlu ve çok sayıda torunu saldırıda şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırının ardından Heniyye'yi arayıp baş bağlığı dilemişti.

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