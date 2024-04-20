Beşiktaş beş maç sonra galibiyeti hatırladı

Fernando Santos’la taraftarına saç yolduran siyah beyazlılar Serdar Topraktepe’yle birlikte kendine geldi. Baskılı, heyecan veren futboluyla dikkati çeken Kartal, Muçi ve Muleka’nın golleriyle kazandı, derbi öncesi moral depoladı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş, taraftarların saç baş yolduğu Fernando Santos döneminin sona ermesinin ardından neredeyse unuttuğu galibiyetle yeniden tanıştı. Portekizli teknik adamla savunma ağırlıklı oynamaktan dolayı gol atmakta bile zorlanan siyah beyazlılar, Serdar Topraktepe ile daha ilk maçında özüne dönüş sinyalleri verdi. Ön alanda baskı kuran Beşiktaş’ın savunma hattı da daha öndeydi. Bekler de hücuma destek verince özlenen Beşiktaş ortaya çıkmaya başladı. Taraftar Dolmabahçe’den mutlu ayrıldı.

ŞOVMEN MUÇİ

Bir Ernest Muçi resitali izledik dün gece. Arnavut futbolcu attığı golün yanı sıra ilk yarıda kaleyi dört defa yoklayarak hücumdaki en etkili oyuncu olurken, kendisini 10 numarada oynatmayan Santos’a da selam çaktı. Sadece forvet arkası da değil sağ ve sol kulvarlara yanaşarak da rakip defansı zorladı Muçi. Beşiktaş savunmada oldukça kırılgan bir yapıdaydı dün akşam. Alt yapıdan yetişen Emrecan sol bekteydi. Necip’in yanında ise haftalar sonra forma giyen Worral vardı. İki oyuncunun uyumsuzluğu dikkati çekti.

SANTOS'A SELAMLAR

Sakat olarak maça çıkan Emrecan oyuna devam edemeyince stoper Talha sol beke geçti. Serdar Topraktepe ise tüm bu defoları “En iyi savunma hücumdur” düsturuyla bertaraf ederken, Santos’a bir selam da kendisi çakmış oldu. Ghezzal’ın 59’daki frikiği üst direkte patlarken, Muleka son sözü söyledi. Beşiktaş beş maç sonra üç puan kazanırken dört gün sonra kupada karşılaşacağı rakibine de şimdiden psikolojik üstünlük kurmuş oldu.

200. GOL MUÇİ'DEN GELDİ

Beşiktaş’ın Süper Lig tarihinde Ankaragücü filelerine gönderdiği 200’üncü golü Ernest Muçi kaydetti. Siyah beyazlı takımın Ankara temsilcisine karşı 100. golünü Aralık 1994’te Oktay Derelioğlu, ilk golünü ise Nisan 1959’da Nazmi Bilge atmıştı.

"BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ"

Maça damgasını vuran Ernest Muçi, “Biz iyi, kaliteli bir takımız. Kolay gol yeme sıkıntısını yaşıyorduk. Bugün onu yapmadık. Böyle devam edeceğiz. Odaklanacağız, geçmişi unutup mümkün olduğunda en iyisini yapmaya çalışacağız” vurgusu yaparken, “Bugün oynadığım pozisyonda, elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Boşluklardan faydalanmaya çalıştım. Ama takım olarak iyi oynadık. Bu standardı korumalıyız” sözlerini kullandı.

KARTAL HAFTALAR SONRA MUTLU ETTİ

Fernando Santos’un savunmayı öne alan futbol anlayışıyla tat vermeyen Beşiktaş haftalar sonra taraftarını mutlu etti. Dün A.Gücü karşısında maçın başından itibaren hücumu düşünen siyah beyazlılar Dolmabahçe’de eski günlerdeki gibi taraftarını coşturdu. Ernest Muçi ve Muleka’nın golleriyle kazanan Kara Kartal atak karşılamalarda ise zaman zaman zorluk yaşadı

SAYILARLA DEĞİŞİM

Sezon sonuna kadar takımın başına getirilen Serdar Topraktepe’yle birlikte belirgin bir değişim geçirdiği gözlenen siyah beyazlılar ikili mücadele kazanmada rakibine yüzde 59-41 üstünlük kurdu. Hava toplarında yüzde 67-33, ceza sahası dışından şutta 14-6, isabette de 6-2 önde bitirdiği bir doksan dakika geçiren Kartal olumlu sinyaller verdi.