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    • Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız futbolcu Süper Lig ekibinde

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Emre Mor'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe&#039;de bir ayrılık daha! Yıldız futbolcu Süper Lig ekibinde
    EMRE MOR, Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Mor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı.

    RESMİ AÇIKLAMA GELDİ 

    Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük Kulübü'ne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." denildi. 

    2 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

    Emre Mor, geçen sezonun başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon euro karşılığında transfer oluştu. Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EMRE MORFenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız futbolcu Süper Lig ekibinde
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