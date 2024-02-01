Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız futbolcu Süper Lig ekibinde

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Emre Mor'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Mor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük Kulübü'ne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." denildi.

2 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Emre Mor, geçen sezonun başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon euro karşılığında transfer oluştu. Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.