Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız futbolcu Süper Lig ekibinde
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Emre Mor'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Mor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük Kulübü'ne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." denildi.
2 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Emre Mor, geçen sezonun başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon euro karşılığında transfer oluştu. Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi