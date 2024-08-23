Fenerbahçe'de bir devir kapandı! Ferdi Kadıoğlu Brighton yolcusu, anlaşma tamamlandı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertli kulüpteki kariyeri sona eriyor! Transfer sezonun başından bu yana adı İngiliz ekipleri ile anılan Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu. İşte transferin detayları...

Transfer sezonun başından beri Fenerbahçe için konuşulan ayrılık gerçekleşiyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de başarılı bir performans ortaya koyan yıldız oyuncu sarı lacivert kulübe veda ediyor.

FERDİ KADIOĞLU NEREYE GİDECEK?

Milli oyuncu ile el sıkışan Premier Lig ekibi Brighton Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Ferdi Kadıoğlu kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidecek.

Milli oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından ada ekibine resmi imza atması bekleniyor.

FERDİ KADIOĞLU'NUN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Fenerbahçe'nin milli oyuncunun transferinden 30-35 milyon euro bonservis bedeli kazanması bekleniyor.

40 GOLE KATKI YAPTI

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.