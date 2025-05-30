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Fenerbahçe’de bir veda daha! Dusan Tadic ile yollar ayrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe’de bir veda daha! Dusan Tadic ile yollar ayrıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Edin Dzeko'nun ardından tecrübeli futbolcu Dusan Tadic ile de yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçı öncesinde Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko'nun veda paylaşımının ardından bir ayrılık daha kesinleşti.

Fenerbahçe, 35 yaşındaki Sırp futbolcu Dusan Tadic ile de yollarını ayırdı.

Fenerbahçe’de bir veda daha! Dusan Tadic ile yollar ayrıldı - 1. Resim

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Dusan. Zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için. Örnek oldun ve sonsuz saygıyla ayrıldın." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe’de bir veda daha! Dusan Tadic ile yollar ayrıldı - 2. Resim

Fenerbahçe kariyerinde 109 maça çıkan Tadic, 29 gol ve 35 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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