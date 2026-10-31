Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'tan öz eleştiri: "Sorumluluk bende"

Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Dirk Kuyt, Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Sarı lacivertli taraftarlardan özür dileyerek sorumluluğu üstlenen Kuyt, ikinci yarıdaki bireysel hatalara ve kaçan fırsatlara dikkat çekerek takımın yaşadığı kırılganlığa vurgu yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında öne geçtiği maçta Göztepe'ye mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından konuştu.

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ, FAZLASINI HAK EDİYORLAR"

Zor bir dönemden geçtiklerini belirten Dirk Kuyt, ellerinden geleni yapsalar da sahadan mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek "Bundan önceki maçlar için konuşamam ama bu maç benim sorumluluğumda. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, fazlasını hak ediyorlar. Taraftarlarımız da içinde bulunduğumuz durumu biliyor. Ben ve teknik heyet bu maça takımı en iyi şekilde hazırlamak için elimizden geleni yaptık. Antrenmanlara enerji katmaya çalıştık. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorduk. Bazı anlarda çok kırılganız. İlk yarıda yüzde 72 top bizdeydi, bu istediğimiz oyundu. Bu şekilde devam etmek istedik ama ikinci yarıya iyi başlayamadık. Bireysel hatadan gol yedik. Bu oyun kurulumu benim isteğimdi, benim sorumluluğumda ama 3 tane net pozisyonumuz vardı. Birini atsak 2. golü bulurduk. Böyle zamanlarda şans da gerekiyor. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yaptık." diye konuştu.

Fenerbahçe - Göztepe

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA

Oyuncu değişikliklerini daha önce yapmak istediğini ancak girdikleri gol pozisyonlarının ardından ertelediğini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "İkinci yarıda Semedo sarı kartlı olduğu için çıkardık. 83'ü beklemeden değişiklik yapmak istiyordum ama oyunun belli bölümünde akış, momentum bize dönmüştü. Pozisyonlarımız vardı. Bu anlamda momentum bizdeydi ve beklemek istedim. Golü yediğimiz anda 2 değişiklik yapacaktım ama ardından gol geldi." ifadelerini kullandı.

"OPPONG AĞRI HİSSETTİ"

Kojo Oppong'un oyundan almasına ilişkin gelen soruyu cevaplayan Kuyt, "Oppong ağrı hissetti ve bize değişiklik işareti yaptığı için çıkardık." dedi.

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