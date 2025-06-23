Fenerbahçe'de Djiku sürprizi! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe, Temmuz 2023'te Strasbourg'tan 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Alexander Djiku ile yeni sözleşme yapmayı düşünmüyor. Fransız kulüplerinin listesindeki 30 yaşındaki futbolcunun muhtemel ayrılığına sıcak bakan sarı-lacivertli kulüp, Djiku için bonservis belirledi.

Şampiyonluğun Galatasaray'a kaybedilmesi sonrası yeni sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de gözler yapılacak transferlere çevrilirken, diğer yandan kadroya girmekte zorlanan oyuncular için gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.

DJIKU'YA NICE VE RENMES İLGİSİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve ayrılık sinyalleri veren Alexander Djiku'ya, Fransa'dan ciddi ilgi olduğu konuşuluyor. 30 yaşındaki Ganalı savunma oyuncusunun, Ligue 1 ekiplerinden Nice ve Rennes tarafından yakından takip edildiği öne sürülüyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 5 MİLYON EURO

Sarı lacivertliler, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Djiku ile yeni bir kontrat yapmayı düşünmüyor. Oyuncunun, Fransa'ya dönüş fikrine sıcak baktığı ve gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ytiminin, güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olan futbolcunun bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirlediği öğrenildi.