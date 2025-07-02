Fenerbahçe'de erken seçim için yeni gelişme! İşte toplanan imza sayısı...

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon öncesi olağanüstü genel kurula gitmesi amacıyla başlatılan kampanyada, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na 9 bin 700 imza teslim edildi. Sürece dair açıklama yapan kongre üyesi Şevket Yılmaz, "Toplam 9 bin 950 (250 imza da kulüpte var) imza teslim ettik. Yönetimin bir an evvel kongre kararı alıp, güven tazelemesi gerekiyor" dedi. Ali Koç, seçimli kongrenin eylül ayında gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin başlattığı imza kampanyası kapsamında kongre üyeleri, başta dernek olmak üzere birçok noktada noter kanalıyla imza verdi. 2 aylık sürecin ardından toplanan imzalar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edildi.

İmza veren Fenerbahçe kongre üyeleri adına Şevket Yılmaz, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay ve kulüp üyeleri, Ülker Stadyumu önünde basın açıklaması yaptı.

"Y Ö NET İ M İ N DE ĞİŞ MES İ İ Ç İ N YAPILDI"

Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edilen imzalarla ilgili olarak Şevket Yılmaz, "Kongre üyelerinin kulübün yönetiminden memnun olmayışından kaynaklanan bir imza kampanyası başlattık ve neticelendirdik. İmza kampanyası bundan sonra da devam edecek. Kulüp üyelerimizin iradesini temsil eden imzaları Fenerbahçe Divan Başkanlığı'na teslim ettik. 9 bin 700 imza, 250 imza da kulüpte varsayıyoruz. Bu imza noter kanalıyla toplanan gerçek Fenerbahçe kulüp üyelerinin imzalarıdır. Onlara teşekkür ediyoruz. Kulübün göstereceği, alacağı kararı beklemek durumundayız. Bir an evvel kongre kararı alıp, güven tazelemesi gerekmektedir. Bizim anayasamız olan tüzüğümüzün verdiği yetkiyi kullanarak bu imzalar toplandı. Kulüp de bu imzalara bir cevap verecektir. Bu hareket, bu yönetimin değişmesi için yapılmıştır. İmza verenlere de vermeyenlere de teşekkür ediyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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"T Ü Z Ü Ğ E YAKIN İ MZA SAYISINI TESL İ M ETT İ K"

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay, ciddi bir rakama ulaştıklarını belirtirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kulübe gönderdiği yazıyla ilgili de şunları söyledi:

"Fenerbahçe'deki kötü gidişata, Fenerbahçemizin kötü yönetilmesine tepki olarak taraftarlarımızdan kongre üyelerimizin en demokratik hakkı olan olağanüstü genel kurula çağrı imza kampanyasını toplamaya başladık. Bugün kulübümüze, 9 bin 700imza teslim ediliyor. Bu ciddi bir sayı. Bundan sonraki süreçte beklentimiz, kulübümüzün ve yönetimimizin hızlıca olağanüstü genel kurul kararı almasıdır. Bize destek olan kongre üyelerimize teşekkür ediyoruz. Biz tüzüğü esas alıyoruz. Tüzük bizim anayasamız. Keyfi kurulları, kanunları kabul etmiyoruz. Tüzüğe yakın imza sayısını kulübümüze teslim ettik."

"AKS İ L İ K Ç IKARSA Ü ST Ü N Ü DE TAMAMLAYACA Ğ IZ"

Şevket Yılmaz, imza sayısının yeterli olupolmadığıyla ilgili soruya, "Eğer hukuki bir aksilik çıkarsa, üstünü de tamamlayacağız" cevabını verdi.