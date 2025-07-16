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Fenerbahçe'de Erol Bilecik dönemi sona erdi! Yerine gelen isim belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fenerbahçe&#039;de Erol Bilecik dönemi sona erdi! Yerine gelen isim belli oldu
Fenerbahçe, Erol Bilecik, Yönetim Kurulu, İstifa, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'de başkan vekili Erol Bilecik’in istifası yönetim kurulunca kabul edildi. Yerine Sertaç Komsuoğlu atandı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, başkan vekili Erol Bilecik'in istifasını kabul etti.

Fenerbahçe'de Erol Bilecik dönemi sona erdi! Yerine gelen isim belli oldu - 1. Resim

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Sayın Erol Bilecik tarafından 13 Temmuz 2025 tarihinde iletilen istifa beyanı, 16 Temmuz 2025 tarihinde yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Sayın Erol Bilecik'e kulübümüze bugüne kadar yaptığı tüm hizmetleri için teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

Erol Bilecik'ten boşalan başkan vekilliği görevine Sertaç Komsuoğlu'nun atandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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