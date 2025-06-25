Fenerbahçe'de Fred'e ülkesinden teklif: Kararını verdi

Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Fred'e yurt dışından talip çıktı. Yıldız oyuncu yönetim ile yaptığı görüşmede kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de iki sezondur orta sahada istikrarlı performansıyla dikkat çeken Fred'e ülkesinden transfer teklifi geldi.

Globo'nun haberine göre, Atletico Mineiro yöneticileri, tatilini Brezilya'da sürdüren deneyimli oyuncuyla birebir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Fred'e transfer teklifinde bulunuldu ancak 32 yaşındaki futbolcu, 2027'ye kadar devam eden sözleşmesini tamamlamak istediğini bildirerek teklifi geri çevirdi.

Fred, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 80 maçta 8 gol atarken, 16 da asist yaptı. Fred, 2023 yazında Manchester United'dan 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.