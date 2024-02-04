Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Oosterwolde krizi! 'Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gelince İsmail Kartal bu yıldızları görmezden geldi'

Süper Lig'in 24. haftasının ardından 343 Digital kanalında çok önemli açıklamalarda bulunan Haluk Yürekli Fenerbahçe ve Galatasaray'da yaşanan krizlere ışık tutarak 'Ben Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci'nin yerinde olsam ık, mık ederim, Okan Buruk ile yönetim arasında sol bek krizi var' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Samsunspor'u, Fenerbahçe'nin ise Antalyaspor'u deplasmanda yenmesinin ardından 343 Digital kanalında 24. haftayı yorumlayan Haluk Yürekli, Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte Yürekli'nin değerlendirmeleri...

CENGİZ ÜNDER FARKI

Cengiz Ünder şapkadan tavşan çıkardı, oyun olarak Fenerbahçe puan kaybedebilirdi, Sergen Yalçın ilk kez kaybetti. Veysel ve Bahadır pek beğenmediğim stoperler, Antalyaspor son 15 dakika bunaldı, İsmail Kartal 3'lüye dönerek önlem almaya çalıştı. Fred olmayınca Szymanski de ortalarda gözükmüyor.

İsmail Kartal panik olup Bonucci'yi sahaya sürdü. Nihat Kahveci, Cengiz için "Marsilya Cengiz Ünder'in bu halini görse 'Allah kahretsin keşke satmasaydık" derdi yorumu yaptı.

OOSTERWOLDE VE İRFAN CAN KAHVECİ KRİZ ÇIKARSA...

Ben Oosterwolde'nin yerinde olsam İrfan Can Kahveci'nin yerinde olsam bi 'ık mık' ederim. İkisinin de performansı çok iyiyken kesildiler. Sahada bunları göremezsiniz, işler iyi giderken bunları göremezsiniz ama Samandıra'da tesislerde, kapalı kapılar ardında işler kötü gittiğinde bunlar ortaya çıkar.

BARIŞ ALPER İÇİN 2 İTALYAN KULÜBÜ DEVREDEYDİ

Gaziantep maçında 65 kez ceza sahasına giren Galatasaray Samsunspor maçında 21 kez girmiş. Şu anda Galatasaray tarihinin en başarılı teknik direktör performansı var. Barış Alper Yılmaz İtalya'dan iki kulüpten çok ciddi transfer teklifleri aldı ama Galatasaray bırakmadı. İtalyanlar Barış için 15 milyon euro verdi.

Barış Alper'den ne talep edildiyse karşılığını verdi. Galatasaray Levent Mercan'ı istedi Şota Levent giderse ben istifa ederim demiş. Ben buna hiç inanmadım, Şota zaten Fatih Karagümrük'ün hissedarlarından biri. Karagümrük Fenerbahçe'nin arka bahçesi gibi.

YÖNETİMLE OKAN BURUK ARASINDA SOL BEK PROBLEMİ Mİ VAR?

Levent Mercan'ı Fenerbahçe istemiş olsaydı Antalya deplasmanında sahada olurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sol bek transferini sordular eli kulağında dedi. Okan Buruk 2 hafta önce bir sağ bek bir de sol bek istediğini söyledi. O zaman; 1- Okan hoca dedi ki Berkan'ı, Kaan'ı, Barış Alper'i oynatıyorum elzem değil dedi. 2-Okan hoca ısrarla istiyorum dedi yönetim almıyor.