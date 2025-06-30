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Fenerbahçe'de Livakovic için ayrılık sinyali! Sevilla ve Monaco devrede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de Livakovic için ayrılık sinyali! Sevilla ve Monaco devrede
Fenerbahçe, Dominik Livakovic, Sevilla, Monaco, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Dominik Livakovic'e Sevilla ve Monaco talip oldu. Sarı-lacivertliler, kaleci için 10 milyon euro bekliyor.

Fenerbahçe'de kaleci rotasyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uğurcan Çakır transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından sarı-lacivertliler, mevcut kaleci Dominik Livakovic ile yolları ayırma planları yapıyor.

Fenerbahçe'de Livakovic için ayrılık sinyali! Sevilla ve Monaco devrede - 1. Resim

Fichajes'in haberine göre, La Liga ekiplerinden Sevilla, Hırvat kaleciyi gündemine aldı. Ayrıca Fransız temsilcisi Monaco'nun da Livakovic için devreye girebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Livakovic için ayrılık sinyali! Sevilla ve Monaco devrede - 2. Resim

BEKLENTİ10 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetiminin, 30 yaşındaki file bekçisi için yaklaşık 10 milyon euro bonservis talebinde bulunduğu belirtildi.

Livakovic, Fenerbahçe formasıyla toplam 72 maçta süre aldı ve bu karşılaşmalarda filelerinde 78 kere topu gördü. 30 yaşındaki kaleci, 26 maçta ise gole izin vermedi. 2023 yazında sarı-lacivertli takıma transfer olan Livakovic'in, kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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