Fenerbahçe'de Livakovic ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim belli oldu
Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Hırvat kalecinin yerine Lyon'un Brezilyalı eldiveni Lucas Perri'yi transfer etmek için 7 milyon euro teklif etti.
Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe, kalede değişikliğe gidiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yollarını ayırma kararı aldı. İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın Livakovic'e talip olduğu öğrenildi.
LUCAS PERRI İÇİN 7 MİLYON EURO TEKLİF
Fenerbahçe, Livakovic'in yerine geçecek ismi de belirledi. Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Lucas Perri, sarı-lacivertlilerin transfer listesine alındı. 7 milyon euroluk teklif yapan Fenerbahçe, Brezilyalı kaleciyi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Bu sezon 44 maçta forma giyen Brezilyalı kaleci, kalesini 12 maçta gole kapadı.