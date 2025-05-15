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Fenerbahçe'de Livakovic ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de Livakovic ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Hırvat kalecinin yerine Lyon'un Brezilyalı eldiveni Lucas Perri'yi transfer etmek için 7 milyon euro teklif etti.

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe, kalede değişikliğe gidiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yollarını ayırma kararı aldı. İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın Livakovic'e talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Livakovic ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim belli oldu - 1. Resim

LUCAS PERRI İÇİN 7 MİLYON EURO TEKLİF

Fenerbahçe, Livakovic'in yerine geçecek ismi de belirledi. Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Lucas Perri, sarı-lacivertlilerin transfer listesine alındı. 7 milyon euroluk teklif yapan Fenerbahçe, Brezilyalı kaleciyi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Bu sezon 44 maçta forma giyen Brezilyalı kaleci, kalesini 12 maçta gole kapadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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