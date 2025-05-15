Fenerbahçe'de Livakovic ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2025 18:21 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 18:21 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Hırvat kalecinin yerine Lyon'un Brezilyalı eldiveni Lucas Perri'yi transfer etmek için 7 milyon euro teklif etti.

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe, kalede değişikliğe gidiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yollarını ayırma kararı aldı. İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın Livakovic'e talip olduğu öğrenildi. LUCAS PERRI İÇİN 7 MİLYON EURO TEKLİF Fenerbahçe, Livakovic'in yerine geçecek ismi de belirledi. Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Lucas Perri, sarı-lacivertlilerin transfer listesine alındı. 7 milyon euroluk teklif yapan Fenerbahçe, Brezilyalı kaleciyi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Bu sezon 44 maçta forma giyen Brezilyalı kaleci, kalesini 12 maçta gole kapadı. İlgili Haber Fenerbahçe'de transfer harekatı! Mourinho 4 takviye istedi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran