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Fenerbahçe'de Mourinho Dönemi sona mı eriyor? Suudi Arabistan'dan dev teklif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de Mourinho Dönemi sona mı eriyor? Suudi Arabistan&#039;dan dev teklif
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Suudi Arabistan'ın NEOM kulübüyle 35 milyon dolarlık prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Fenerbahçe yönetimi, Vincenzo Montella ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması gündemde. Yüksek tazminat maddesi sebebiyle uzun süredir ayrılık gerçekleşmezken, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklif Portekizli teknik adamın geleceğini değiştirebilir.

Fenerbahçe'de Mourinho Dönemi sona mı eriyor? Suudi Arabistan'dan dev teklif - 1. Resim

SkySpor'un haberine göre, Suudi Arabistan'ın NEOM projesi kapsamında kurulan dev bütçeli bir kulüp, Mourinho'ya tam 35 milyon dolar maaş teklifi yaptı. 

Fenerbahçe'de Mourinho Dönemi sona mı eriyor? Suudi Arabistan'dan dev teklif - 2. Resim

Mourinho'nun ayrılık sinyalleri vermesiyle birlikte Fenerbahçe'nin Vincenzo Montella ile görüşmelere başladığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Samandıra'ya getirilen ancak son anda Mourinho tercihiyle geri plana düşen Montella, bu kez sarı-lacivertli takımın başına geçebilir.

Fenerbahçe'de Mourinho Dönemi sona mı eriyor? Suudi Arabistan'dan dev teklif - 3. Resim

SkySpor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho giderse Fenerbahçe, dünyada Mourinho'dan tazminat alan ilk kulüp olarak tarihe geçecek. 14 milyon euroluk tazminat var. Ancak Mourinho, Suudi Arabistan'a giderse bu durum değişir. Fenerbahçe, Montella'yı gündemine almış durumda. Ayrıca Sergen Yalçın ismi de geçiyor ama Montella daha güçlü aday." dedi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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