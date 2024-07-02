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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Juventus'a Amerikalı orta saha için teklif yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de sürpriz gelişme! Juventus&#039;a Amerikalı orta saha için teklif yapılacak

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Juventus'un teknik direktörlüğünü üstlenen Thiago Motta'nın kadrosunda düşünmediği Amerikalı orta saha oyuncusu Weston Mckennie için düğmeye basıldı.

Fenerbahçe, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Weston Mckennie için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin yakın zamanda Juventus'a resmi teklif yapılması bekleniyor. 

Kanarya Amerikalı futbolcu Mckennie için Tottenham ile yarış halinde. 18 milyon euroyu bulan teklifi ile Juventus'un kapısın çalan İngiliz ekibi kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Juventus'a Amerikalı orta saha için teklif yapılacak - 1. Resim

ABD'Lİ FUTBOLCUNUN KARİYERİ

25 yaşındaki Amerikalı oyuncu Weston McKennie, 2007 yılında kariyerine FC Phönix Otterbach takımında başlayan genç oyuncu, sırasıyla Schalke 04 U19, Schalke 04'de top koşturduktan sonra 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle Juventus'un yolunu tuttu. 

Leeds'e 1 sezon kiralanan Weston Mckkenie geçen sezon Juventus formasını 38 maçta giydi. ABD'li futbolcu bu karşılaşmalarda 10 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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