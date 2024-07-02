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Şampiyonlar Ligi maçlarını doğru tahmin ettirmişti! Türkiye-Avusturalya maçı soruldu...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi maçlarını doğru tahmin ettirmişti! Türkiye-Avusturalya maçı soruldu...
Şampiyonlar Ligi, Euro 2024, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi maçlarını doğru tahmin eden dünyanın konuştuğu köpeğe Türkiye-Avusturya maçının sonucu soruldu. Sosyal medyada viral olan görüntüleriyle adından sıkça söz ettiren köpeğin tahmini çok konuşuldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin ilgi odağı konumunda oldu ancak maçlardan çok tüm sonuçları doğru tahmin eden köpek konuşuldu.

Küçük köpeğin önünde bulunan basket sepetlerine oynanacak olan maçların logo ve bayraklarını yerleştiren sahibi sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Sevimli köpeğin attığı basket sayısı kadar gol olan maçlarda tüm sonuçlar doğru çıktı ve küçük köpeğin 2024 Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak olan takımı da doğru tahmin etmişti.

TÜRKİYE MAÇI SORULDU

Tüm sonuçları doğru bilen köpeğe bugün akşam TSİ 22.00'de oynanacak olan Euro 2024 son 16 karşılaşması Türkiye-Avusturya maçının da sonucu soruldu.

Şampiyonlar Ligi maçlarını doğru tahmin ettirmişti! Türkiye-Avusturalya maçı soruldu... - 1. Resim

TÜRKİYE 2 - 1 AVUSTURYA

Sevimli köpek Türkiye'nin 2 gol atacağını ve Avusturya'nın da 1 gol atacağını tahmin etti. Köpek ayrıca Türkiye'nin 2-1'lik Avusturya galibiyetinin de uzatmalar sonucu geleceğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi maçlarını doğru tahmin ettirmişti! Türkiye-Avusturalya maçı soruldu... - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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