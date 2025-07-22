Fenerbahçe'de Szymanski için Atalanta'dan teklif! Cevap net oldu

İtalyan kulüp Atalanta, Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası için kesenin ağzını açtı. Sarı-lacivertliler İtalyan kulübün teklifini geri çevirirken, Polonyalı oyuncu için istenilen rakam belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski için Atalanta devreye girdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A temsilcisi, Polonyalı yıldız için 10 milyon euro teklif yaptığı aktarıldı. Ancak sarı-lacivertli yönetim, bu rakamı yetersiz bularak reddettiği iddia edildi.

Fenerbahçe, Szymanski için 25 milyon euro talep ettiğini Atalanta kulübüne iletti. İtalyan temsilcisinin şu an için bu bonservis bedeline çıkması zor görünse de, kulüpten yapılacak oyuncu satışlarına bağlı olarak teklifin güncellenebileceği belirtiliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da Polonyalı yıldızın satışı konusunda, "Ancak değerini bulan bir teklif olursa değerlendirin" şeklinde görüş bildirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin 2023 yazında 9,75 milyon euro bonservis bedeliyle Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Polonyalı milli futbolcu, sarı lacivertli formayla çıktığı 108 resmi maçta 20 gol atıp 28 asistlik katkı sağladı.