Fenerbahçe'de Tedesco, Trabzonspor karşısında ilk sınavına çıkıyor! Kadrolar netleşti

EMİN ULUÇ - Jose Mourinho sonrası dümene geçen Domenico Tedesco, Fenerbahçe camiasına özlenen futbolu sunacağını söyledi. İmza töreninde konuşan genç teknik adam, “Ocak ayından beri evde oturmak kolay değildi” derken, “Taraftar ve takım kalitesi çok yüksek bir kulübe geldim. Gururluyum” ifadesinde bulundu. “Tek başımıza başaramayız” sözleriyle birlik vurgusu yapan Tedesco, “Benden asla ‘Yeni geldim, zamana ihtiyacım var’ gibi cümleler duymayacaksınız” diyerek de göreve hazır olduğunu dile getirdi.

OYUN PLANIMIZ NET

Gerçek oyun planının dörtlü olduğunu ancak daha önce çalıştığı takımlardaki kadro yapısı sebebiyle ağırlıklı olarak üçlü oynamak zorunda kaldığını söyleyen Tedesco, “Ben ofansif kalite ve gücüne bakıyorum. Bu takım 4’lü oynamak için kurulmuş” ifadesiyle Fenerbahçe’deki seçimi ortaya koydu. “Söz vermek yerine iş yapmayı tercih ederim. Asla bahaneler sunmam” diyen İtalyan, “Felsefemiz hücum olacak. Oyunu domine edeceğiz. Size sadece bunun sözünü verebilirim. Benim tek rehberim takım ve kulübüm” açıklaması yaptı.

"TEK SUÇUMUZ FUTBOL..."

Basın mensuplarıyla kahvaltı yapan Başkan Ali Koç, “Her türlü sonuca açık bir seçime gidiyoruz. Kazanacağımıza inanıyoruz. Tek suçumuz futbolda şampiyon olamamak. Suçsa suçumuz bu” derken “Bu sene şampiyon olacağız” iddiasında bulundu.

KADIKÖY'DE FIRTINALI YENİ DERBİ AKŞAMI

Bir yanda teknik adam değişikliğine (Domenico Tedesco) giden Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, diğer yanda ise Muçi ve Onana gibi iki yeni takviye yapan ve ligde ikinci sırada bulunan Trabzonspor. 21.00’deki Türkiye-Almanya basketbol maçı sebebiyle saati 20.00’den 19.00’a alınan mücadelede sarı lacivertliler, güzel oyunla farklı galibiyet, bordo mavililer ise kontrollü futbolla puan veya puanlar hedefliyor.

Fenerbahçe:

Ederson

Mert

Skriniar

Oosterwolde

Brown

İsmail

Fred

Nene

Asensio

Kerem

En-Nesyri

Trabzonspor:

Onana

Arif

Savic

Batagov

Mustafa

Zubkov

Okay

Folcarelli

Olaigbe

Onuachu

Augusto



