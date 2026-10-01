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Spor

Fenerbahçe'de transfer yasağı kalktı!

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Fenerbahçe'de transfer yasağı kalktı!
Başlık ResmiFenerbahçe'de transfer yasağı kalktı!

FIFA tarafından Fenerbahçe Kulübü'ne verilen 3 dönem transfer yasağı cezası kaldırıldı. Youssef En Nesyri'nin bonservis taksidinin gecikmesi nedeniyle uygulanan yasak, sarı lacivertlilerin ödeme işlemi sonrasında sona erdi.

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Sarı lacivertlilere uygulan 3 dönemli transfer yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Youssef En Nesyri'nin bonservis taksidinin gecikmesi nedeniyle uygulanan yasak, Fenerbahçe'nin ödeme işlemi sonrasında sona erdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır." denildi.

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NESYRİ'NİN BONSERVİS ÜCRETİYLE İLGİLİ

Fenerbahçe Kulübü, transfer yasağının yapılacak ödemenin ardından bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla kaldırılacağını açıklamıştı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamada, "Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgilidir. Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir. Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (28 Eylül Pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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