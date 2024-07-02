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Fenerbahçe'de Yusuf Yazıcı sesleri! Avrupa basını sürpriz gelişmeyi duyurdu

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Fenerbahçe&#039;de Yusuf Yazıcı sesleri! Avrupa basını sürpriz gelişmeyi duyurdu

Spor Haberleri

Jose Mourinho'nun Lille'den ayrılan Türk milli oyuncu Yusuf Yazıcı'yı Fenerbahçe'de görmek istediği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Lille'den ayrıldığını duyuran Yusuf Yazıcı, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor.

İtalyan devi Milan'ın da ilgilendiği öne sürülen milli oyuncunun hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor ve bu transferde en ciddi rakibinin Milan olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe'de Yusuf Yazıcı sesleri! Avrupa basını sürpriz gelişmeyi duyurdu - 1. Resim

ESKİ HOCASI YUSUF YAZICI'YI İSTİYOR

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın teknik direktörü Paulo Fonseca'nın Lille'in eski hocası olduğu ve Yusuf Yazıcı'yı yanında görmek istediği belirtildi.

Kararını EURO 2024 sonrası verecek olan 27 yaşındaki oyuncunun Milan'a daha sıcak baktığı iddia edildi.

Geçen sezon Lille formasıyla 42 maça çıkan Yusuf, 12 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Yusuf Yazıcı sesleri! Avrupa basını sürpriz gelişmeyi duyurdu - 2. Resim

YUSUF YAZICI'DAN VEDA 

Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takım arkadaşlarım, antrenörlerim, tüm personel, çalışanlar ve en önemlisi taraftarlarımız. Hayatım boyunca sezinle paylaştığım anıları asla unutmayacağım. Lille'de geçirdiğim süre boyunca hepinizden aldığım destek ve sevgi için minnettarım. Bu formayı giymek bir onurdu. Her güzel şeyin bir sonu vardır; bazen yol ayrımları yeni hikayelerin başlangıcıdır. Şimdilik bu hikaye sona eriyor ama siz her zaman kalbimde olacaksın. Sonsuza kadar." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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