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Fenerbahçe'den Burak Kapacak kararı! Kayserispor'a kiralandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den Burak Kapacak kararı! Kayserispor&#039;a kiralandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Burak Kapacak, 2026’ya uzatılan sözleşmesinin ardından Kayserispor’a kiralandı.

Fenerbahçe, kadrosundaki oyunculara süre kazandırma planı kapsamında Burak Kapacak'ı Kayserispor'a kiralık olarak gönderdi. 

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, sezonu sarı-kırmızılı ekipte geçirecek.

Fenerbahçe'den Burak Kapacak kararı! Kayserispor'a kiralandı - 1. Resim

Burak Kapacak, 2025 yılı Mayıs ayında Eyüpspor karşısında görev almış ve sezon boyunca başka maçta forma şansı bulamamıştı.

Fenerbahçe'nin 2021 yazında Bursaspor'dan 1.35 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Burak, sırasıyla Karagümrük ve Sivasspor kulüplerine kiralanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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