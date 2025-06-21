Fenerbahçe'den Galeno atağı! Ali Koç devrede

Fenerbahçe, kanat hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'da mutlu olmayan Galeno için kiralama teklifi yaptı.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için rotayı bu kez Suudi Arabistan'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, devre arasında Porto'dan Al-Ahli'ye 50 milyon euro karşılığında transfer olan Brezilyalı kanat oyuncusu Galeno'yu gündemine aldı.

Al-Ahli'de aradığını bulamayan ve Suudi Arabistan'da yaşamaktan memnun olmayan 27 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

Al-Ahli'nin kiralama fikrine ilk etapta sıcak bakmadığı ancak iki kulüp arasında daha önce gerçekleşen Allan Saint-Maximin transferi sayesinde dostane ilişkilerin bulunduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Porto, ikinci yarısını ise Al-Ahli formasıyla geçiren Brezilyalı futbolcu, toplamda 49 maça çıktı ve 19 gol, 8 asistlik katkı sağladı.