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Fenerbahçe'den Galeno atağı! Ali Koç devrede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den Galeno atağı! Ali Koç devrede
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, kanat hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'da mutlu olmayan Galeno için kiralama teklifi yaptı.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için rotayı bu kez Suudi Arabistan'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, devre arasında Porto'dan Al-Ahli'ye 50 milyon euro karşılığında transfer olan Brezilyalı kanat oyuncusu Galeno'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'den Galeno atağı! Ali Koç devrede - 1. Resim

Al-Ahli'de aradığını bulamayan ve Suudi Arabistan'da yaşamaktan memnun olmayan 27 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Galeno atağı! Ali Koç devrede - 2. Resim

Al-Ahli'nin kiralama fikrine ilk etapta sıcak bakmadığı ancak iki kulüp arasında daha önce gerçekleşen Allan Saint-Maximin transferi sayesinde dostane ilişkilerin bulunduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Porto, ikinci yarısını ise Al-Ahli formasıyla geçiren Brezilyalı futbolcu, toplamda 49 maça çıktı ve 19 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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