Fenerbahçe'ye 5'inci kez veda! Süper Lig ekibine imza atıyor
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Fenerbahçe'nin 2021 yılında Gençlerbirliği'nden renklerine bağladıktan sonra 4 farklı takıma kiralık olarak gönderdiği Emir Ortakaya'yı kadrosuna katmak istiyor. Kulüplerin, 20 yaşındaki futbolcu için anlaşmak üzere olduğu belirtildi.
Arda Turan'ın ayrılmasının ardından takımın başına Selçuk Şahin'in getirildiği Eyüpspor, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. İstanbul kulübü, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı transfer etmeyi hedefliyor.
SÜPER LİG'DE OYNAYACAK
Sarı-lacivertliler ile Eyüpspor'un, 20 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
4 TAKIMDA KİRALIK OYNADI
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Emir Ortakaya, 2021'de sarı-lacivertlilere imza attıktan sonra Göztepe ve Kocaelispor'un yanı sıra Belçika'nın Westerlo ve Beerschot takımlarında kiralık olarak forma giydi.