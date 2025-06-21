Fenerbahçe'ye 5'inci kez veda! Süper Lig ekibine imza atıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Haziran 2025 12:02 - Güncelleme: 21 Haziran 2025 12:05 - Güncelleme:

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Fenerbahçe'nin 2021 yılında Gençlerbirliği'nden renklerine bağladıktan sonra 4 farklı takıma kiralık olarak gönderdiği Emir Ortakaya'yı kadrosuna katmak istiyor. Kulüplerin, 20 yaşındaki futbolcu için anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş