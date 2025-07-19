Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi! 20 milyon euroluk teklif hazır

Orta sahasını yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Inter’e yapacağı teklifi açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Orta saha hattını Fred'in yanına kaliteli bir isimle desteklemek isteyen sarı-lacivertliler, rotasını Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi.

Pasquale Guarro'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin Inter forması giyen milli yıldız için 20 milyon euroya varan bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Kanarya'nın önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlamayı planladığı aktarıldı.

Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro piyasa değeri bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.