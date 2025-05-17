Fenerbahçe'den Jonathan David bombası! Kesenin ağzı açıldı

Dzeko'nun ayrılması beklenen Fenerbahçe, hücum hattı için Jonathan David'e yıllık 7 milyon Euro maaş ve 12 milyon Euro imza parası teklif etti.

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasında hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. Edin Dzeko'nun takımdan ayrılma olasılığı nedeniyle sarı-lacivertliler, forvet hattına dünya çapında bir yıldız transferi yapmak istiyor. Bu doğrultuda, Lille'in golcüsü Jonathan David için ilk temas kuruldu.

4 YILLIK ANLAŞMA

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki Kanadalı golcüye ciddi bir teklif sundu. Sarı-lacivertliler, Jonathan David'e yıllık 7 milyon euro maaş ve 12 milyon euro imza ücreti önerdi. Anlaşmanın ise tam 4 sezon boyunca geçerli olacağı öğrenildi.

Jonathan David'in menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, yıldız golcünün kendisine gelen diğer teklifleri de değerlendirmek istediği aktarıldı. David, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lille'de geçirdiği 5 yıla veda edercesine mesajlar paylaşmıştı. Yıldız futbolcu, "Lille'de harika 5 yıl geçirdim. Veda kolay değil... Ama attığım gollerin mutluluk getirmiş olmasını umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

2020 yılında Belçika'nın Gent takımından Lille'e transfer olan Jonathan David, Fransız ekibiyle çıktığı 231 maçta 109 gol ve 30 asist kaydetti.