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Fenerbahçe'den Jonathan David bombası! Kesenin ağzı açıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den Jonathan David bombası! Kesenin ağzı açıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dzeko'nun ayrılması beklenen Fenerbahçe, hücum hattı için Jonathan David'e yıllık 7 milyon Euro maaş ve 12 milyon Euro imza parası teklif etti.

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasında hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. Edin Dzeko'nun takımdan ayrılma olasılığı nedeniyle sarı-lacivertliler, forvet hattına dünya çapında bir yıldız transferi yapmak istiyor. Bu doğrultuda, Lille'in golcüsü Jonathan David için ilk temas kuruldu.

Fenerbahçe'den Jonathan David bombası! Kesenin ağzı açıldı - 1. Resim

4 YILLIK ANLAŞMA

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki Kanadalı golcüye ciddi bir teklif sundu. Sarı-lacivertliler, Jonathan David'e yıllık 7 milyon euro maaş ve 12 milyon euro imza ücreti önerdi. Anlaşmanın ise tam 4 sezon boyunca geçerli olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Jonathan David bombası! Kesenin ağzı açıldı - 2. Resim

Jonathan David'in menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, yıldız golcünün kendisine gelen diğer teklifleri de değerlendirmek istediği aktarıldı. David, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lille'de geçirdiği 5 yıla veda edercesine mesajlar paylaşmıştı. Yıldız futbolcu, "Lille'de harika 5 yıl geçirdim. Veda kolay değil... Ama attığım gollerin mutluluk getirmiş olmasını umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den Jonathan David bombası! Kesenin ağzı açıldı - 3. Resim

2020 yılında Belçika'nın Gent takımından Lille'e transfer olan Jonathan David, Fransız ekibiyle çıktığı 231 maçta 109 gol ve 30 asist kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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