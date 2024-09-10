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Fenerbahçe'den yediği gollerle gündem olmuştu! Çaykur Rizespor Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti

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Fenerbahçe&#039;den yediği gollerle gündem olmuştu! Çaykur Rizespor Gökhan Akkan&#039;ın sözleşmesini feshetti
Spor Haberleri

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, 5-0 biten Fenerbahçe maçında yediği hatalı gollerle gündem olmuştu. Karadeniz ekibi, deneyimli kalecinin sözleşmesini feshetti. Gökhan'ın Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK ile anlaştığı ifade ediliyor.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan ÇAYKUR Rizespor-Fenerbahçe mücadelesini sarı-lacivertli ekip 5-0 kazanmıştı. Karşılaşmaya damga vuran ise Karadeniz ekibinin kalecisi Gökhan Akkan olmuştu.

Fenerbahçe'den yediği gollerle gündem olmuştu! Çaykur Rizespor Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti - 1. Resim

Yediği hatalı gollerle kendi taraftarının protestosuyla karşılaşan, müsabaka sonrasında ise çok konuşulan Gökhan Akkan, Rizespor'dan gönderildi.

Fenerbahçe'den yediği gollerle gündem olmuştu! Çaykur Rizespor Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti - 2. Resim

29 yaşındaki kalecinin sözleşmesi feshedildi. Rizespor'un kalesi ise yeni transfer Ivo Grbic'e emanet olacak.

Fenerbahçe'den yediği gollerle gündem olmuştu! Çaykur Rizespor Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti - 3. Resim

Öte yandan Gökhan'ın Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK ile el sıkıştığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE MAÇINA DAMGA VURMUŞTU!

Fenerbahçe, Rizespor'u 5-0 yenerken Fred hat-trick yapmıştı. Gökhan Akkan ise hem ceza sahası içinden hem de ceza sahası dışından hatalı goller yiyerek mağlubiyetin baş sorumlusu olmuştu.

Fenerbahçe'den yediği gollerle gündem olmuştu! Çaykur Rizespor Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti - 4. Resim

Mücadele devam ederken Rizespor taraftarının ıslık ve yuhalamalı protestolarına maruz kalmıştı.

Fenerbahçe'den yediği gollerle gündem olmuştu! Çaykur Rizespor Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti - 5. Resim

Karşılaşmanın ardından Rizespor hocası ve yönetimi Gökhan'ı korurken, transferin son günlerine girilirken ani bir kararla yollar ayrıldı.

Düzenleyen:  - Spor
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